30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Doğu karla, Muğla yangınla mücadele ediyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:06
Doğu karla, Muğla yangınla mücadele ediyor
Doğu karla, Muğla yangınla mücadele ediyor
- Muğla orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, basın mensupları ile gerçekleştirdiği yıl sonu değerlendirme toplantısında, Türkiye'nin birçok kesimi soğuk ve kar ile mücadele ederken, Muğla'nın orman yangınları ile mücadele ettiğini, sadece aralık ayında 22 orman yangınına müdahale ettiklerini açıkladı.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2016 yılsonu değerlendirme toplantısı Orman Bölge Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı. Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığını dikkat çeken Bölge Müdürü Çelik, yeterli yağış alınmaması nedeniyle birçok bölgede ağaçlandırma çalışması yapamadıklarını, Türkiye'nin birçok bölgesinin ağır kış şartları ve kar ile mücadele ederken, Muğla'da orman yangınları ile mücadele ettiklerini açıkladı.
Sorumluluk alanı Muğla ve Aydın illerinde Bölge Müdürlüğünün 2016 yılında tüm birimlerce yürütülen ormancılık faaliyetleri açısından belirlenen hedeflere ulaşıldığını açıklayan Çelik, "Kadastro çalışmalarımızdan üretim çalışmalarına, yol yapım çalışmalarımızdan Or-Köy çalışmalarımıza, ağaçlandırma çalışmalarımızdan yangınlarla mücadele çalışmalarımıza kadar belirlediğimiz hedefler çerçevesinde 2016 yılında faaliyetlerimizi gerçekleştirdik" dedi.
KADASTRO ÇALIŞMALARI
Sorumluluk alanı içerisinde yer alan Muğla ve Aydın illerinde devam eden kadastro çalışmaları hakkında bilgi veren Çelik, "Sorumluluk alanımızda kadastro çalışmalarının yüzde 97'si tamamlandı. 1 milyon 54 bin 208 hektar alan kadastrolu, 36 bin 193 hektar kadastrosuz alan var. Bunun yanında tescil durumunda da çalışmalarımız sürüyor. 506 bin 989 hektar alanın tescili yapılırken, 547 bin 219 hektar alanda tescil çalışmaları sürüyor" dedi.
2-B ÇALIŞMALARI
Muğla ve Aydın illerindeki 2/B çalışmaları hakkında da bilgi veren Çelik, "Muğla'da 2-B olarak tescillenen alan miktarı 22 bin 007 hektar. Henüz 2-B tescili yapılmamış alan miktarı da 7 bin 857 hektar. Aydın ilinde ise tescili yapılan 2-B alanı 5 bin 815 hektar, tescili yapılmayan alan miktarı ise Bin 259 hektar" dedi.
ARALIK AYINDA 22 ORMAN YANGINI ÇIKTI
Bölge Müdürü Mehmet Çelik, alınan tüm önlem ve tedbirlere rağmen orman yangınlarının Akdeniz çanağı ormanlarının adeta bir kaderi olduğunu dikkat çekerek, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüzde son 10 yıl ortalamasına bakarsak yıllık ortalama yangın adedi 326'dır. Yine son 10 yıllık verilere göre yıllık yanan ormanlık alanı ortalamamız 832 hektar. 2016 yılı için 29 Aralık itibariyle çıkan orman yangını sayımız 367. Bu yangınlarda 474 hektar ormanlık alanımız yanmıştır. Bu yıl çok kurak bir kış mevsimi geçiriyoruz. Yanan alanlarımızın neredeyse yarısını yangın mevsimi diye adlandırdığımız Haziran-Ekim ayları dışında çıkan yangınlarda kaybettik. Yılın sonuna geldik ülke genelinde kara kışla mücadele edilirken, biz Muğla'da hala orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu yıl sadece Aralık ayında 22 orman yangını çıktı. Ben burada yaz aylarında 40-45 dereceye varan sıcaklarda ve şu dönemde çıkan yangınlar nedeniyle eksiye varan hava şartlarında alevlerle mücadele eden orman yangını işçilerimize ve teknik elemanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(BT-İK)

29.12.2016 15:09:15 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da:
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA:
Kılıçdaroğlu, Bodrum Belediyesi'ni ziyaret etti
YEREL

KILIÇDAROĞLU, BODRUM BELEDİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA
&quot;Anne eli değmiş gibi&quot; kampanyası
YEREL

"ANNE ELİ DEĞMİŞ GİBİ" KAMPANYASI
Fethiye'de yağışa dayanamayan pergole çöktü
YEREL

FETHİYE'DE YAĞIŞA DAYANAMAYAN PERGOLE ÇÖKTÜ
Muğla'da kar yağışı ulaşımı aksattı
YEREL

MUĞLA'DA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI AKSATTI
Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Aşık Kahramanmaraş'a Atandı
YEREL

FETHİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ AŞIK KAHRAMANMARAŞ'A ATANDI
Milas'ta tütün ve sigara operasyonu
YEREL

MİLAS'TA TÜTÜN VE SİGARA OPERASYONU
Menteşe Kaymakamı muhtarlarla tanıştı
YEREL

MENTEŞE KAYMAKAMI MUHTARLARLA TANIŞTI
Milas Belediyesi muhtarlarla yemekte buluştu
YEREL

MİLAS BELEDİYESİ MUHTARLARLA YEMEKTE BULUŞTU
Seydikemer'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi
YEREL

SEYDİKEMER'DE KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Muğla'da karda mahsur hastayı UMKE kurtardı
YEREL

MUĞLA'DA KARDA MAHSUR HASTAYI UMKE KURTARDI
Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
YEREL

CİNAYET ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Milas'ta girişimcilik eğitimi belgeleri verildi
YEREL

MİLAS'TA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BELGELERİ VERİLDİ
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da
YEREL

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU, MUĞLA'DA
Milas OSB Yönetimi, Kaymakam Eren Arslan'ı ziyaret etti
YEREL

MİLAS OSB YÖNETİMİ, KAYMAKAM EREN ARSLAN'I ZİYARET ETTİ
Milas'ta dilenci operasyonu
YEREL

MİLAS'TA DİLENCİ OPERASYONU
Muğla'nın fotoğraf gönüllüleri
YEREL

MUĞLA'NIN FOTOĞRAF GÖNÜLLÜLERİ
Öztürk: &quot;Milletin egemenliğini sandıklara yansıtmak istiyoruz&quot;
YEREL

ÖZTÜRK: "MİLLETİN EGEMENLİĞİNİ SANDIKLARA YANSITMAK İSTİYORUZ"
Milas'ta yılbaşına alternatif seçenek
YEREL

MİLAS'TA YILBAŞINA ALTERNATİF SEÇENEK
İŞKUR Milas'ta açılıyor
YEREL

İŞKUR MİLAS'TA AÇILIYOR
Milas'ta 'Elden ele' projesine destek artıyor
YEREL

MİLAS'TA 'ELDEN ELE' PROJESİNE DESTEK ARTIYOR
15 Temmuz şehitleri anısına &quot;Hayata Datça'da Bağlan&quot; gençlik koşusu yapıldı
YEREL

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA "HAYATA DATÇA'DA BAĞLAN" GENÇLİK KOŞUSU YAPILDI