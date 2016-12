YEREL HABERLER / DÜZCE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yığılca'dan Halep'e yardım eli

Yığılca'dan Halep'e yardım eli



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediyesi ve AK Parti İlçe teşkilatı işbirliği ile Halep'e yardım

Kampanyası yediden yetmişe yoğun bir talep gördü.

Vatandaşların ve esnafın yoğun ilgi gösterdiği, kuru gıdadan, giyecek ve nakit olmak üzere her türlü yardımın kabul edildiği kampanyayı düzenleyen Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ve AK Parti İlçe Başkanı Kerem Yalçıner kampanyaya gösterilen ilgiden dolayı ilçe halkına teşekkür ettiler.

Başkan Yiğit, "Öncelikle bu yardım kampanyasında gerek maddi gerekse manevi her türlü desteği veren ilçemiz halkına ve esnafımıza, büyüğünden küçüğüne tek tek teşekkür ediyorum. Zor günlerde halk olarak nasıl kenetlendiğimizi, nasıl bir olduğumuzu bir kez daha gördük. Türk milletinin mazlumların ve ezilenlerin yanında olduğunu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrılarına ilçemiz halkı da kayıtsız kalmadığını hep birlikte gördük. İki arabamız şu an itibari ile doldu, yola çıktı. Topladığımız yardımlar ihtiyaç sahiplerine en kısa sürede ulaşacaktır" dedi.

(AY)



29.12.2016 15:10:21 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER