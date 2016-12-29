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Çamlıca Okullarında bursluluk sınavı heyecanı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Çamlıca Okullarında düzenlenen bursluluk sınavına bine yakın öğrenci katıldı. 4.5.6. ve 7. sınıfların katıldığı bursluluk sınavında öğrenciler eğitim desteği alabilmek için ter döktü.

Özel okullarda okumak isteyen öğrencilere Malatya Çamlıca Okulları, başarıları ölçüsünde burs imkanı tanıyor. 24 -25 Aralık tarihinde yapılan bursluluk sınavı bine yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. 4.5.6. ve 7. sınıfların katıldığı ve 2 seansta yapılan sınavda öğrencinin başarı düzeyine göre bursluluktan yararlanma imkanı olacak. Ayrıca yapılan sınav 2. ve 3. sınıf öğrencilerine ödüllü deneme sınavı niteliği özelliğini taşıdı.

Çocukları sınavda olan velilerin bazıları okulla ilgili bilgiler alırken, bazıları da lobide heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Sınav süresi bittiğinde ise heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çocuklarını sınav çıkışı sabırsızlıkla bekleyen ailelerin heyecanı adeta gözlerinden okunuyordu.

(ZIG-BRN-Y)



29.12.2016 15:09:57 TSI

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