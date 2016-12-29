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Fatsa'da İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde genel güvenliğine ilişkin yürütülecek hizmetlerde toplumun katılımını ve desteğini sağlamak, güvenliğine ilişkin sorunları yerel düzeyde tespit etmek ve hizmetleri geliştirmek amacıyla düzenlenen İlçe Güvenlik Danışma Kurulu Toplantısı Belediye Kültür Sarayı'nda gerçekleşti.

Toplantıya Kaymakam Mehmet Yapıcı, Jandarma Komutanı Halit Gülten, Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İ. Etem Öztürk, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, "Fatsa görev yaptığım ilçeler arasında en güvenli yerlerden birisidir. Fatsa halkı hep yanımızda oldu. Birlik, beraberlik içinde burada birçok olayların üstesinden geldik. Devletimizin devamlı yanında oldular. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.



Jandarma bölgesinde olaylar yüzde 31 düştü

2016 yılında gerçekleşen asayiş olayları ile ilgili bilgiler veren Jandarma Komutanı Halit Gülten, "Kendi sorumlu bölgemizde toplamda 614 olay meydana geldi. Geçen yıla oranla bu sayı yüzde 31 oranında düştü. Bizim için bu durum sevindiricidir. Bölgemizde en çok olay mala zarar verme, hırsızlık, tehdit ve kasten adem yaralama olayları çok oluyor. 64 aranan şahsı adli mercilere teslim ettik. Trafik kontrolleri sırasında cezalar kesilmiş ve toplamda 941 bin TL ceza işlem gerçekleşmiştir. 132 olaya olay yeri inceleme ekipleri 84 olay çözülmüştür. Asayiş uygulamaları yıl boyunca devam etti ve bundan sonrada devam edecektir. Vatandaşlarımızın güvenliği bizim çok önemlidir" şeklinde konuştu.



Emniyet sorumluluk alanında kişilere karşı suçlarda azalma

Fatsa İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Etem Öztürk ise yaptığı açıklamada, "Kişilere karşı suçlarda azalma söz konusu. Genel olarak Fatsa'da asayiş uygulamaları devam ediyor ve görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. İlçe genelinde suç unsuru olaylarda sayıda geçen yıla göre yükselme var. Bu konuda daha duyarlı olacağız" diye konuştu.

Toplantı konuşmaların ardından görüş alıverişi ile son buldu.

(AA-SLH-Y)



29.12.2016 15:14:19 TSI

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