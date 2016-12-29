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Başak Koleji'nin küçük erkekleri 7. şampiyonluğa koşuyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullararası Basketbol Küçük Erkek Grup müsabakalarında Başak Koleji, Atabey Koleji'ni 74-03 yenerek namağlup olarak final grubuna yükseldi.

Bu kategoride daha önce Aydın'da 4 yıl üst üste şampiyonluk kazanan tek takım olma ünvanına sahip olan Aydın Özel Başak Koleji son 6 yılda 5 şampiyonluk kazanmış ve bu yıl da 7. şampiyonluğu kazanmak istiyor.

Başak Koleji Spor Bölümü Zümre Başkanı Şaban Öztürk, Aydın'da basketbola son 8 yılda damga vurduklarını tüm turnuvalarda şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını, çok disiplinli ve sistemli çalışarak başarıya ulaştıklarını hedeflerinin Türkiye finalleri olduğunu söyledi.

(MB-Y)



29.12.2016 15:17:09 TSI

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