Başak Koleji'nin küçük erkekleri 7. şampiyonluğa koşuyor
(Fotoğraflı)
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Okullararası Basketbol Küçük Erkek Grup müsabakalarında Başak Koleji, Atabey Koleji'ni 74-03 yenerek namağlup olarak final grubuna yükseldi.
Bu kategoride daha önce Aydın'da 4 yıl üst üste şampiyonluk kazanan tek takım olma ünvanına sahip olan Aydın Özel Başak Koleji son 6 yılda 5 şampiyonluk kazanmış ve bu yıl da 7. şampiyonluğu kazanmak istiyor.
Başak Koleji Spor Bölümü Zümre Başkanı Şaban Öztürk, Aydın'da basketbola son 8 yılda damga vurduklarını tüm turnuvalarda şampiyonluğun en güçlü adayı olduklarını, çok disiplinli ve sistemli çalışarak başarıya ulaştıklarını hedeflerinin Türkiye finalleri olduğunu söyledi.
(MB-Y)
29.12.2016 15:17:09 TSI
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