30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Karın keyfini çıkardılar

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:14
Karın keyfini çıkardılar
Karın keyfini çıkardılar

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesini fırsat bilen Bozok Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler karın keyfini çıkardı.
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Yozgat'ta da kendini göstermeye başladı. Dün akşam saatleri itibariyle devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkilese de Bozok Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalan öğrenciler kartopu oynayarak ve kardan adam yaparak karın keyfini doyasıya yaşadılar. Öğrenciler aralarında yaptıkları kartopu savaşıyla az da olsa sınavların verdiği stresi üzerilerinden attılar. Ayrıca karın keyfini doyasıya çıkaran öğrenciler, haber yapmak isteyen basın mensuplarını da hedef aldı. Basın mensupları da kartopu savaşından nasiplerini aldı.
(BMG-AÖ-Y)

29.12.2016 15:18:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sorgun'dan Halep'e 1 TIR dolusu un ve battaniye yola çıktı
YEREL

SORGUN'DAN HALEP'E 1 TIR DOLUSU UN VE BATTANİYE YOLA ÇIKTI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 22 kişiye idari para cezası uygulandı
YEREL

DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NCE 22 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI
S plaka, Haziran ayı itibariyle mecburi hale gelecek
YEREL

S PLAKA, HAZİRAN AYI İTİBARİYLE MECBURİ HALE GELECEK
Kar, Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL

KAR, YOZGAT ÇAMLIĞI MİLLİ PARKI'NDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU
Yozgat'ta silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL

YOZGAT'TA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI
Yozgat'ta eğitime kar engeli
YEREL

YOZGAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ