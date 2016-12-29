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CHP İl Başkan Enver Kiraz emektarlara onur belgesi verdi



(Fotoğraflı)



Erdal Akbuğa

MALATYA (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il teşkilatı, geçmiş dönemde partiye hizmet eden emektarlarına onur belgesi verdi.

CHP Malatya İl Teşkilatı Emektarlar Komisyonun tespitleri ve önerileri doğrultusunda partiye uzun yıllar hizmet etmiş veya önemli görevler üstlenmiş partililere onur belgesi verdi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan CHP Emektarlar Komisyonu Başkanı Bilal Avşar, "Genç il başkanımızın çabalarıyla Türkiye'de bir ilk olan yeni bir komisyon oluşturuldu. Kurumsal kimlik çok önemli. Bize Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliği ile Cumhuriyet Halk Partili insanlar lazım" dedi.

CHP İl başkanı Enver Kiraz, "Daha önce bir emektarlar komisyonu oluşturmuştuk. Geçmişte partimize hizmet etmiş, partimizle sıkı bağları olan ama bugün belki bağlarımızın biraz zayıflamış olduğu arkadaşlarımızı tespit etmek ve bu arkadaşlarımızla tekrar güç birliği yapmak ve çaba içerisinde olmak. Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı döneminden geçiyor. Mecliste şu anda tartışılan anayasa değişiklik paketine baktığımız da rejimin şu anada ters düz edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Yetkilerin tek bir kişiye verildiği bir sitem geliyor. Demokrasiden bahsedemeyeceğimiz tamamen diktatör bir sistem geliyor. Çünkü yasama, yürütme ve yargının tek elde toplandığı bir sistemde demokrasiden bahsedemeyiz. Getirilmek istenen sistemle güç tek bir kişide toplanıyor ve bu tek kişinin yargılanmasının da önü kapatılıyor. Yani bir kişi hepimize dokunacak ama kendisine dokunulmayacak. Türkiye'nin ihtiyacı bu mu? Türkiye'nin ihtiyacı bu değil. En önemli sorunumuz şu anda terör. İşsizlik son altı yedi yılın en üst seviyelerine ulaşmış durumda. Esnaf iş yapamaz durumda. Bu şartlarda bir tek şey tartışılıyor. Yetkinin bir tek kişiye verilmesi" şeklinde konuştu.

Kiraz konuşmasının devamında, "Rejimin değiştirilmeye çalışıldığı, Türkiye'nin sorunlarına parmak basılmadığı bir dönemde Cumhuriyet Halk Partisinin daha güçlü olması gerekiyor. Onun için sizin bilginize, birikiminize bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Kırgınlıklarımız varsa bunları bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Çünkü sorun her zamankinden daha büyük. Meclisten geçip halka gelirse hepimizin kendi çabalarıyla bunu halka anlatması gerekiyor. Anlatırsak başarabiliriz. Bu dönemde hepinizin gücüne ihtiyacımız var. Ülkenin ihtiyaç duyduğu bu gücü önemle sunmanızı rica ediyorum" diye konuştu.

(EA-BRN-Y)



29.12.2016 15:19:07 TSI

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