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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Öğrencilerden örnek geri dönüşüm projesi

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:16
Öğrencilerden örnek geri dönüşüm projesi
Öğrencilerden örnek geri dönüşüm projesi

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - Koordinatörlüğünü Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vildan Işık'ın yaptığı "Kağıttan İşler" başlıklı geri dönüşüm projesi, Eğitim Fakültesi'nde sergileniyor.
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin, Görsel Sanatlar Eğitimi dersi kapsamında gerçekleştirdikleri "Kağıttan İşler" başlıklı çalışma ile örnek bir geri dönüşüm projesine imza attı. Projede, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin sanatsal faaliyetlerinde atık kağıtları nasıl kullanabilecekleri üzerine odaklanıldı.
Projeyle ilgili görüşlerini dile getiren Yrd. Doç. Dr. Vildan Işık, "Bu çalışma ile öncelikle kendi üniversitemiz öğrencilerinde çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Böylelikle öğretmen adayı öğrencilerimizin gelecekte kendi öğrencilerine de bu bilinci aşılaması mümkün olabilecektir" şeklinde konuştu.
50 öğrencinin 11 gruba ayrıldığını ve her grubun farklı çalışma gerçekleştirdiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Vildan Işık, "Her bir grup; yumurta kepleri, eski gazeteler, çeşitli karton ve mukavvalar, kağıt bardaklar gibi farklı atık kağıt çeşitlerini hem estetik hem de işlevsel sanatsal uygulamalarla; saksı, abajur başlıkları, saat, oyuncak, kalemlik, kedi evi, kuş yuvası şeklinde başka yeni bir nesneye dönüştürmüşlerdir" ifadelerini kullandı.
(AY)

29.12.2016 15:21:07 TSI
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