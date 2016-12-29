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Dernek temsilcileri askerlerle öğlen yemeğinde buluştu



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'teki bazı derneklerin temsilcileri, Bilecik 2. Jandarma Er Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç'u makamında ziyaret ederek askerle öğlen yemeği yedi.

Dernek temsilcileri terör olaylarında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek başsağlığında bulundular ve her zaman askerin yanında olduklarını belirterek vatani görevini yapan askerlerle birlikte öğlen yemeğine katıldılar.

2. Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Halis Zafer Koç ise, dernek temsilcilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ileterek kendilerine teşekkür etti.

(CKT-CY-Y)



29.12.2016 15:18:54 TSI

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