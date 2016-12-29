YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sudan Ticaret Bakanından MÜSİAD Konya Şubesi'ne ziyaret

Sudan Ticaret Bakanından MÜSİAD Konya Şubesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Sudan Ticaret Bakanı Elsadig Mohammed Ali ve beraberindeki heyet, MÜSİAD Konya Şubesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, heyete Konya sanayisi ve ticareti hakkında bilgiler verdi. Sudan'ın Konya ve Türkiye için oldukça önemli olduğunu belirterek konuşmasına başlayan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Dr. Lütfi Şimşek, "Afrika çok büyük bir kıta. Sudan gibi bir ülkenin Türkiye'yle olan geçmişteki ilişkileri, Afrika'da Sudan'ı daha önce ele alma ve çalışma alanlarının oluşturulmasına sebep oluyor. Türkiye, gerek teknoloji gerek eğitimdeki kalitesi gerekse de deneyimiyle artık dünyada önemli bir noktaya geldi. Biz bu deneyimlerimizi Sudanlı meslektaşlarımızla ve iş âlemiyle seve seve paylaşmak istiyoruz. Sudan'dan da bizim alacağımız birçok değer var. Dolayısıyla iki ülkenin de avantajlı olduğu alanlar var. Tarihten gelen ve Müslüman bir toplumun getirdiği kardeşlikle kol kola el ele vererek Sudan ve Türkiye'nin kalkınması için birlikte çalışmaya hazırız" diye konuştu.

Sudan Ticaret Bakanı Elsadig Mohammed Ali, "Sıcak ve samimi karşılamadan dolayı teşekkür ederim. Türkiye ziyaretimizin nedeni iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması üzerinden bir çalışma yapıp imzaları atmak istiyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi İki ülke arasındaki ilişkiler çok geçmişe dayandığı için artık birlikte çalışmalıyız. Bu zamana kadar ilişkilerimizin daha da ileri düzeyde olması gerekiyordu. Serbest ticaret anlaşmasıyla yeni bir adım atılacak ve ilişkiler açısından yeni bir ivme kazandıracaktır. Özel sektörü daha çok ilgilendiren bu anlaşmadan ümit ediyoruz ki, Türk ve Sudanlı iş adamları fazlasıyla yararlanacaklardır. Türkiye ekonomi bakımından gelişmiş ve ileri düzeyde bir ülke. Özellikle Türkiye'nin teknolojisinden ve tecrübesinden yararlanarak sadece Sudan'ın değil Afrika'nın da kalkınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Dr. Lütfi Şimşek, Sudan Ticaret Bakanı Sudan Ticaret Bakanı Elsadig Mohammed Ali'ye hediye takdim etti.

Heyet daha sonra MÜSİAD organizasyonuyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Sudan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Korkmaz Başkanlığında Ticaret Borsasını, Anıl Tarım Makinalarını, Selva Gıdayı, İmaş ve Lusna Makine ile Selet Üretim Çiftliğini gezerek yatırımlar ve üretimler hakkında bilgi aldı.

(AH-Y)



29.12.2016 15:21:40 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER