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Ekipler karla mücadele ediyor



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Kar yağışının başlaması ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri vatandaşların rahatı için çalışmalarını hızlandırdı.

Yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklığının eksilere düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte tuzlama çalışmaları yapan Temizlik, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Odunpazarı Belediyesi, kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme araçları kullanırken, ekipler Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.

Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale ediyor. Ana arterler ve ara sokaklarda biriken kar ile oluşan buzlanma, ekiplerin çalışmaları sayesinden önleniyor. Gece boyunca karla mücadele eden ekipler, gündüz de çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların kar yağışından ve oluşan buzlanmadan olumsuz etkilenmemeleri için çalışmalarına devam eden ekipler, vatandaşların bölgelerindeki sorunları, şikâyetleri ve istekleri Odunpazarı Belediyesi Halk Masası'na 444 26 00 numaralı telefondan bildirebileceklerini ifade etti.

(BRK-MET-Y)



29.12.2016 15:22:04 TSI

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