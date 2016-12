YEREL HABERLER / NİĞDE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gönül kapısı, faaliyetlerini hayırseverlere anlattı

Gönül kapısı, faaliyetlerini hayırseverlere anlattı



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla oluşturulan NİĞKART Sisteminin, hayırseverlere anlatılması amacıyla başlattığı tanıtım programları devam ediyor.

Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, her hafta gerçekleştirilen tanıtım programı kapsamında, dün Gönül Kapısı Market'te ağırladığı bir grup esnafa, marketin çalışma sistemini anlattı, ihtiyaç sahiplerine yapılan diğer yardımlarla ilgili bilgi verdi.

Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'ın talimatıyla, 'açta ve açıkta kimsenin kalmaması' amacıyla 2 yıl önce kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kısa sürede örnek uygulamaların altına imza attı. 50'den fazla başlık altında yüzlerce çeşit yardımın yapıldığı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturan NİĞKART Sisteminin uygulama yöntemini anlatan Başkan Akdoğan, İl genelinde 3 binden fazla ailenin belirlendiğini ve sisteme kaydedildiğini söyledi. Sisteme kayıtlı ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıdadan, giyeceğe, yakacaktan, eğitim yardımına kadar pek çok alanda çeşitli yardımların yapıldığını kaydeden Başkan Akdoğan, yapılan yardımların büyük bir bölümünün yine hayırsever vatandaşlardan karşılandığını belirtti.

İhtiyaç sahibi vatandaşların ücretsiz alışveriş yapabilmeleri için açtıkları Gönül Kapısı Market'te uygulanan puanlı dijital kart sistemiyle ilgili de açıklama yapan Başkan Akdoğan, "Kredi kartı benzeri bir karta, sistemimize kayıtlı vatandaşlar için durumlarına göre puanlar yükleniyor. Bu kartlarla Gönül Kapısı markete gelen vatandaş, para ödemeden kartındaki puanına göre buradan ihtiyaçlarını alabiliyor. Puanlar her ay yeniden yükleniyor" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün sadece market alışverişi değil, diğer pek çok alanda yardım yaptığına değinen Belediye Başkanı Akdoğan, "asker ailelerine yardımlarda bulunuyoruz, engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye yardımları yapıyoruz. Bunun yanında kurduğumuz aşevinde her gün 2 öğün yemek çıkarıp, evinde yemek yapma imkanı olmayan engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın evine kadar sıcak yemek götürüyoruz. Çorba Pınarı'nda çevre köy ve kasabadan gelen öğrencilerimize sıcak çorba ikram ediyoruz. Kurduğumuz bir dernek aracılığıyla 280 civarında üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Bu ve buna benzer yüzlerce çeşit yardımların büyük bölümünü yine hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapıyoruz. Buraya sizi davet etmemizdeki amacımız, kurduğumuz sistemin nasıl uygulandığını anlatmaktır. Bu sisteme destek olmak isteyen esnafımızın teşvik edilmesidir" diye konuştu.

29.12.2016 15:23:53 TSI

