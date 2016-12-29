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ADÜ hastanesi hizmet kalitesini arttırıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi verdiği hizmetler ve sağladığı tedavi olanaklarının yanı sıra bünyesine kattığı ekipmanlarla da kalitesini arttırmaya devam ediyor.

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet vermek üzere ADÜ araç filosuna katılan yüksek donanımlara sahip ambulans Rektörz Prof. Dr. Cavit Bircan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca ve Genel Sekreter V. Mustafa Aslan tarafından test edildi.

Başhekim Yrd. Doç. Dr. Mücahit Kapçı'dan ambulansın teknik donanımı ve işleyişi hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Cavit Bircan, "Bölge hastanesi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Artan talepleri daha kaliteli bir şekilde karşılayabilmek için çalışıyoruz. Üniversitemiz Uygulama ve Araştırma Hastanesine kazandırdığımız yeni ambulansımızla hastalarımıza daha iyi hizmet sunma imkânına kavuşacağız. Yeni Ambulansımız, Üniversitemize hayırlı olsun" dedi.

(MB-Y)



29.12.2016 15:23:54 TSI

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