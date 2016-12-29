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Sarıkamış'ta trafik kazası



(Fotoğraflı)



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan yolcu minibüsü şarampole uçtu. Can kaybının olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza Sarıkamış TOKİ lojmanları önünde meydana geldi. Sarıkamış'tan Kars istikametine seyir halinde olan Sarıkamış Belediyesi özel halk minibüsü karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Yolun kaygan ve buzlu olmasından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada minibüs ve otomobilde yaralı olmazken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

Öte yandan bölgeye trafik ve 112 ekipleri yönlendirildi. Trafik ekipleri yolu trafiğe açarken, 112 ekipleri de kazaya karışan araçlarda bulunan yolcuları her ihtimale karşı kontrol etti. Yolun buzlu ve kaygan olmasının kazaya sebep olduğu öğrenildi.

(IÇ-AA-Y)



29.12.2016 15:24:27 TSI

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