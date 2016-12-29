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Daire Başkanı Akbaş Türk Sağlık Sen'i ağırladı



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Rıtvan Mutlu ve Yönetim Kurulu Üyelerini makamında ağırladı. Mutlu, Daire Başkanı Akbaş'a Türk Sağlık-Sen Yönetim Kurulundayken yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür edip Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kalıcı ve başarılı çalışmalar yapacağına inandığını belirterek, yeni görevinde başarılar diledi.

Türk Sağlık-Sen Manisa Şube Başkanı Rıtvan Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş'a ziyarette bulundu. Geçtiğimiz günlerde Sağlık İşleri Daire Başkanı olarak göreve başlayan Talip Akbaş'ı, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ziyaret eden Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Rıtvan Mutlu, Daire Başkanı Akbaş'a yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş da, Manisa'ya daha önce çeşitli görevlerde hizmette bulunduğunu, bundan sonraki süreçte Türkiye'deki Belediyecilik anlamında ilkleri gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, Manisalılara en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

(SC-Y)



29.12.2016 15:24:53 TSI

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