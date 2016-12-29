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16 şehit çocuğuna diz üstü bilgisayar hediye edildi

- Kayseri Valisi Süleyman Kamçı:

- "Devlet olarak ilelebet şehit ailelerimizin yanındayız"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Ali Göç

Kamera : Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koordine edilen 'Türkiye'nin En Büyük Ailesi' Projesi kapsamında 16 şehit çocuğuna diz üstü bilgisayar hediye edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, her zaman şehit ailelerinin yanlarında olduklarını söyledi. Vali Kamçı, "Vatanımız ve milletimizin bekası ve güvenliği için aziz canlarını feda etmiş olan şehitlerimizin bizlere bıraktığı en değerli emanet onların değerli aileleri çok kıymetli evlatlarıdır. Devlet ve millet olarak siz şehit yakınlarımızın ve çocuklarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında maddi ve manevi desteğimiz var olduğumuz sürece ilelebet devam edecektir. Bugün de sizlere diz üstü bilgisayar verecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizler yalnız değilsiniz. Türkiye'nin en büyük ailesi projesi kapsamında bu programın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Kamçı, konuşmasının ardından şehit çocuklarına diz üstü bilgisayarlarını verdi.

(AG-AÖ-Y)



29.12.2016 15:25:49 TSI

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