YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bozüyüklü otobüsçüler şehitler için yollarda

Bozüyüklü otobüsçüler şehitler için yollarda



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki otobüs kooperatifleri, ülkede son günlerde yaşanan terör olaylarını protesto etmek ve şehitler anısına konvoy düzenlendi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da otobüsçülerin etkinliğine katılarak onlara destek oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından konvoy güzergâhında gerekli güvenlik önlemleri alındı. Otobüs kooperatifleri adına açıklama yapan S.S. 2 nolu Öz Bozüyük Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Mustafa Bayrak, "Ülkemizin birliği ve bütünlüğü milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canını feda eden ebedi yolculuklarına çıkmış, Yüce Rabbimizin katına ulaşmış vatan evlatlarının ruhlarına dualarla katılmak için bu etkinliği düzenledik. Bugün aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir. Onların aziz hatırasına karşı göstereceğimiz en büyük saygı hakkın, hukukun, adaletin, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yanında yer almaktır. Şehit kardeşlerimize Yüce Rabbim rahmetler ihsan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Kederli ailelerine, yakınlarına, sevenlerine ve yüreklerimize sabrı cemil ve metanet ihsan eylesin. Birlik ve beraberliğimizi, dostluk ve kardeşliğimizi güçlendirsin. Aramıza fitne, fesat ve nifak tohumları ekmek isteyenlere Cenab-ı Hak hiçbir zaman fırsat vermesin. Cennet vatanımızı her türlü kötülüklerden şerlerden ve musibetlerden muhafaza eylesin" dedi.

Yaklaşık 35 otobüsün katıldığı konvoy sonrasında Merkez Kasımpaşa Camiinde şehitler için mevlit okutuldu, ardından cami cemaati ve vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu.

(İC-MET-Y)



29.12.2016 15:26:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER