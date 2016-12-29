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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'ta tütün ve sigara operasyonu

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:23
Milas'ta tütün ve sigara operasyonu
Milas'ta tütün ve sigara operasyonu

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kaçakçılık suçlarına yönelik sürdürülen mücadele kapsamında Milas'ta tütün ve sigara satan işletmelere yönelik operasyon düzenlendi. 17 adrese gerçekleştirilen operasyonda kıyılmış tütün, nargile ve pipo tütünü, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) ibaresi bulunmayan sigara ve makaron ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.
KOM Şube Müdürlüğü Milas Grup Amirliği, Muğla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince ilçemizde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.
8 işyeri olmak üzere toplam 17 adreste yapılan aramada 587 kilo 764 gram kıyılmış tütün, 31 bin 082 paket TAPDK ibaresi bulunmayan sigara, 200 paket TAPDK ibaresi bulunmayan makaron, 123 paket nargile tütünü ve 3 paket pipo tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, 2 işyeri sahibine idari para cezası uygulandı.
Gözaltına alınan A.G., C.K., Y.K.K., L.A., K.A, R.T., M.T., C.K. ve M.Ş.T. emniyetteki ifadelerinin ardından Milas Adliyesi'ne sevk edildi.
(ÇP-BT-İK)

29.12.2016 15:24:39 TSI
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