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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Aşık Kahramanmaraş'a Atandı

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:24
Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Aşık Kahramanmaraş'a Atandı
Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Aşık Kahramanmaraş'a Atandı

(Fotoğraflı)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) - Temmuz 2014'te Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Hakan Aşık'ın yeni atama kararnamesiyle Kahramanmaraş'a atandığı öğrenildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Teşkilatı Personelinin 2016 Yılı Genel Atamaları çerçevesinde 2. Sınıf Emniyet Müdürü, 3. Sınıf Emniyet Müdürü, 4. Sınıf Emniyet Müdürü ve Emniyet Amiri rütbelerinde bulunan personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. Bu kararname ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık'ın da tayini çıktı.
Fethiye'de gerek vatandaşlar ve gerekse çalışma arkadaşlarıyla kurduğu diyalog nedeniyle sevilen Hakan Aşık, özellikle terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesindeki ve ardından yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle takdir toplamıştı.
HAKAN AŞIK KİMDİR?
Emniyet Müdürü Hakan Aşık; 1971 yılında Uşak'ta dünyaya geldi. İlk ve Orta Öğrenimimi Uşak'ta tamamladıktan sonra, 1989 yılında İzmir Polis Koleji, 1995 yılında da Polis Akademisi ve Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitiminden mezun oldu. 1995-2003 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, 2003-2010 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. 2010 yılında Milas İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2012-2013 yılları arasında Marmaris Polis Evi Şube Müdürü görev yaptıktan sonra 2013 Temmuz ayında il içi yapılan atamalar ile Ortaca ve ardından da Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne atandı. Bosna-Hersek ve Afrika-Liberya'da Birleşmiş Milletler Polis Barış Gücü'nde Polis Danışmanı görevlerinde bulunan Emniyet Müdürü Hakan Aşık Evli ve 2 çocuk babası.

(MY-BT-İK)

29.12.2016 15:27:23 TSI
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