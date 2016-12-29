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Düzce Üniversiteden inşaat sektörünün ekonomik hacmi konulu konferans



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi Yapı Topluluğu tarafından düzenlenen "İnşaat Sektörünün Ekonomik Hacmi" başlıklı konferansta, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır ve Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cemal Aksan öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, inşaat sektörünün iş gücü piyasasına ve ekonomiye yaptığı katkılar anlatıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Ateş; öğrencilerin topluluk kurarak düzenlediği etkinliklerde, başarılı ve seçkin kişileri üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Alanında uzman konuşmacıların öğrencilere yol göstereceğini belirten Ali Ateş, konferansı düzenleyen Yapı Topluluğu üyelerine ve konuklara teşekkür etti.

Programın ilk davetli konuşmacısı TOBB Düzce Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Cemal Aksan, sosyal programların ve derneklerin önemine değinerek öğrencilerin bu tür etkinliklerde ve programlarda sıklıkla yer almasının faydalı olacağını söyledi. Gelişmiş ülkelerde bir kişinin yetmişten fazla derneğe ya da sosyal sorumluluk projesine üye olduğuna dikkat çeken Aksan, ülkemizde ise yetmiş kişide sadece bir kişinin sosyal kurumlara ya da derneklere üye olduğunu ifade etti. Günümüzde yaşanan işsizliğe de değinen Cemal Aksan, iş bulmak yerine iş kurmayı hedeflemenin ülkenin işsizlik sorununun aşılabilmesinde etkili olacağını belirterek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fahri Çakır, üniversite eğitiminin, bilimin ve teknolojinin önemine değinerek konuşmasına başladı. İnşaat sektörünün her zaman kazanç getiren bir sektör olduğunu dile getiren Çakır, sektörün bundan sonra da güncelliğini koruyacağını söyledi. İnşaat denince akla sadece konut yapımının gelmemesi gerektiğini ifade eden Fahri Çakır sektörün, nükleer santral binalarını, köprüleri, barajları ve bunun gibi daha birçok unsuru içerisinde barındırdığını sözlerine ekledi.

Getirisi yüksek olduğu için birçok kişinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirten Düzce TSO Başkanı, bu alanda bilgi ve deneyimin çok önemli olduğunun altını çizerek yapı sektöründe uzman kişilerle çalışılmasının üzerinde durdu. Dünyada yüz sekiz ülkede Türkiye'nin ciddi anlamda inşaat çalışmaları olduğundan da söz eden Fahri Çakır, sektörle ilgili değerlendirmelerde bulunarak sözlerine son verdi.

Konferans, Yapı Topluluğu öğrencileri tarafından davetli konuşmacılara teşekkür plaketi takdim edilmesinin ardından sona erdi.

(AY)



29.12.2016 15:29:17 TSI

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