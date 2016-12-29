Başkan Baran, müteahhit ve yapı denetim temsilcileriyle buluştu
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İsmail Gündüz
KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez'deki müteahhit ve yapı denetim firmalarının temsilcileriyle yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 2016 yıl sonu imar değerlendirme toplantısına katıldı. Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya ayrıca; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu ve birim müdürleri de katıldı.
Değerlendirme toplantısında konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "İlçede yapılan güzel mimariye sahip binalar, kente renk katıyor. Sizler sayesinde Körfez daha da güzelleşiyor. Ama kurallar, kaideler, usuller ve esaslar neyse onlar çerçevesinde desteğimiz sürüyor. Daha kurallara uygun, yaşanabilir ve estetik bir Körfez oluşturmak adına biraz daha gayret etmemiz gerekir. İlçeyi 2023 vizyonuna hazırlamak için sizlere de büyük görevler düşüyor" dedi.
(İG-RFK-Y)
29.12.2016 15:29:23 TSI
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