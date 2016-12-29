YEREL HABERLER / SİVAS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu



Uğur Yiğit

SİVAS (İHA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen iki iş adamından biri yakalandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY üyesi iş adamlarına yönelik soruşturma kapsamında V.D. ve M.D. adlı iki iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.D.'yi gözaltına aldı.

Adresinde bulunamayan M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(UY-AÖ-Y)



29.12.2016 15:29:45 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER