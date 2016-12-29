Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu
Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen iki iş adamından biri yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY üyesi iş adamlarına yönelik soruşturma kapsamında V.D. ve M.D. adlı iki iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.D.'yi gözaltına aldı.
Adresinde bulunamayan M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
(UY-AÖ-Y)
29.12.2016 15:29:45 TSI
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