30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:26
Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen iki iş adamından biri yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY üyesi iş adamlarına yönelik soruşturma kapsamında V.D. ve M.D. adlı iki iş adamı hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.D.'yi gözaltına aldı.
Adresinde bulunamayan M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
(UY-AÖ-Y)

29.12.2016 15:29:45 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta FETÖ'den bir hakim tutuklandı
YEREL

SİVAS'TA FETÖ'DEN BİR HAKİM TUTUKLANDI
Tütün ve alkol satış belgelerine zam geldi
YEREL

TÜTÜN VE ALKOL SATIŞ BELGELERİNE ZAM GELDİ
Sivas'ta FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

SİVAS'TA FETÖ/PDY OPERASYONU
Sivas'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SİVAS'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Vali Gül'den yeni yıl mesajı
YEREL

VALİ GÜL'DEN YENİ YIL MESAJI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Sivas Kongresi'nin 100. yılında 100 proje çalışması
YEREL

SİVAS KONGRESİ'NİN 100. YILINDA 100 PROJE ÇALIŞMASI
Sivas'ta 79 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL

SİVAS'TA 79 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI
ÇEDAŞ, yılbaşı gecesi arızalara anında müdahale edecek
YEREL

ÇEDAŞ, YILBAŞI GECESİ ARIZALARA ANINDA MÜDAHALE EDECEK
Sivas'ta hava ulaşımına fırtına engeli
YEREL

SİVAS'TA HAVA ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

Yıldız Dağı'nda 'Valilik kupası kayak yarışmaları' yapılacak
YEREL

YILDIZ DAĞI'NDA 'VALİLİK KUPASI KAYAK YARIŞMALARI' YAPILACAK
Sivas'ta zehirlenme şüphesi
YEREL

SİVAS'TA ZEHİRLENME ŞÜPHESİ
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
YEREL

SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 34 YARALI