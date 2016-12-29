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Sarıkamış Şehitlerinin 102. yılı

- Kars Özel İdare Genel Sekreteri Erdinç Dolu; "Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yıl dönümünde şanlı 90 bin askerimizin kalplerde yaktığı büyük acı ilk günkü tazeliğini korumaktadır"



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KARS (İHA) - Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, 1914'te Sarıkamış Allahu Ekber Dağları'nda Milli mücadele adına vatan uğruna 90 bin askerin seve seve canını verdiğini belirtti.

Genel Sekreter Erdinç Dolu, dondurucu soğuk ve tipi altında 90 bin Mehmetçiğin kol kola ebediyete yürüdüğünü söyledi.

Dolu, " 22 Aralık 1914 ila 15 Ocak 1915 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşı sırasında Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda 90 bin Askerimiz Milli Mücadelemiz adına, vatan uğruna canlarını seve seve feda etmiştir" dedi.

Dondurucu soğuk ve tipi altında şehit olurken bile kol kola giren ve ebediyete bu şekilde yürüyen Mehmetçiğin bu acı destanı bir fedakârlık ve kahramanlık örneği olduğu kadar, birlik ve kardeşlik dersidir diyen Erdinç Dolu, daha sonra özetle şunları söyledi:

"Tarih sayfalarında vatan, millet ve kutsal tüm değerler adına ölüme doğru yürüyüşün simgesi olarak yer alan Sarıkamış Harekatı'nın 102. Yıl dönümünde şanlı 90 bin askerimizin kalplerde yaktığı büyük acı ilk günkü tazeliğini korumaktadır. Birinci Dünya Savaşı'nın önemli safhalarından biri olan Sarıkamış Harekatı'nda vatan topraklarını savunma uğruna şehit düşen kahraman Mehmetçikleri ve bu vesileyle bu kutsal vatanın müdafaasında emeği geçmiş tüm şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum."

(IÇ-AA-Y)



29.12.2016 15:24:55 TSI

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