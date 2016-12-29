Niğde'de 3'ü çocuk 6 kişi sobadan zehirlendi
Yasin Esen
NİĞDE (İHA) - Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, dün geceden beri etkili olan şiddetli lodos nedeniyle D.Y. (31) , M.A.S. (3) , İ.S. (6) , H.F. (24) , H.F. (84), ve A.P. (16) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Zehirlenen vatandaşları 112 acil servis ekipleri Niğde Devlet Hastanesi acil servisine getirdi. Tedavi altına alınan 6 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
(YE-AÖ-Y)
29.12.2016 15:29:15 TSI
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