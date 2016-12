YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Şahinbey'den öğrencilere Umre müjdesi

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi Peygamber efendimiz (S.A.V) "Siyer-i Nebi" dersinden sınava giren ve okulunda birinci olan 48 öğrenciyi Umre 'ye gönderecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu ile birlikte Gaziantep Lisesi'ni ziyaret ederek, bu yıl ilki gerçekleştirilen Peygamber efendimizin hayatı "Siyer-i Nebi"yi liseler arası yarışmasına katılan öğrencileri bilgilendirdiler.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu milli ve manevi duyguları gelişmiş bir nesil yetiştirmek için böyle bir proje başlattıklarını belirterek, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz, Peygamber efendimizin hayatını "Siyer-i Nebi"yi liseler arasında bir yarışmaya dönüştürdük. Öğrencilerimiz Peygamber Efendimizin hayatını anlatan kitabı okuyarak, sınava tabi oldular. Bu sınav sonrasında her okulun birincisi olan öğrencimizi ödül olarak Umreye götürülecek. Bu proje, Gaziantep Valimizin himayesinde İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Müftülüğümüz iş birliği ile gerçekleştiriyoruz. Düzenlenen sınava 48 okulumuzda 47 bin öğrencimiz katıldı. Peygamber Efendimizin hayatını anlatan 'Peygamberin İzinde' kitabını birkaç ay önce dağıtmıştık. Dağıtılan kitaplar okundu. Okunan kitaplar sonrasında sınavlar düzenlendi. Bu sınavların sonucunda birinci olan öğrencilerimizi Şubat tatilinde Umreye götüreceğiz. Bu projede amacımız milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, gençlik hevesine esir olamadan, milli ve manevi duygularla donatılmış bir nesil yetiştirmek" dedi.

Belediyemiz çok güzel bir hediye sundu

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, 48 öğrencinin Umre ile ödüllendirildiğine dikkati çekerek, "Yüzde 98'i Müslüman olan ülkemizin çocukları Peygamber Efendimizin hayatını okumuş bir şekilde bunun sınavını verdi. Gaziantep Valiliğimizin, Şahinbey Belediyemizin, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Müftülüğümüzün katkılarıyla bu organizasyonu yapıyoruz. Şahinbey İlçemizde bulunan liselerde okuyan gençler sınava girdiler. Belediyemizin bu sınavda her okulun birincisine Umre hediyesi oldu. Çok güzel bir hediye. Bu ince düşüncesinden dolayı Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyorum''diye konuştu.

''İmanlı bir gençliğe ihtiyacımız var''

Şahinbey İlçe Müftüsü Musa İmamoğlu, geleceğin Türkiye'sinin inşası için imanlı bir gençliğe ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Şahinbey Belediyemiz her konuda olduğu gibi gençlerin yetişmesi konusunda da Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza atıyor. Bu konuda Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nu tebrik ve takdir ediyorum. Aslında bu projenin Türkiye genelinde yaygınlaşmasını gönlümüz arzu ediyor, zira imanlı bir gençliğe ihtiyacımız var. Bunun yolu da başta Allah'ı ve Peygamber efendimizi tanımaktan geçiyor. Kalbi kin, intikam, nefret ve düşmanlık değil, kalbi sevgiyle, imanla ve muhabbetle dolu bir gençliğe ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

