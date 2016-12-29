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Ordu'nun nüfusu 1.5 ayda 25 bin kişi arttı

- Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz:

- "1.5 ayda 25 bin kişi nüfusunu Ordu'ya aldırdı"

- "Ordu'nun nüfusu şu an 752 bini geçti"



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu ilinin nüfusunun 752 bini geçtiğini açıkladı. Kesin rakamın 30 Aralık tarihi itibarıyla netleşeceğini söyleyen Başkan Yılmaz, "1.5 aydır sürdürdüğümüz çalışmalara vatandaşlarımız duyarsız kalmamıştır" dedi.

Başkan Enver Yılmaz yaptığı açıklamada, Ordu'nun nüfusunun 29 Aralık itibarıyla 752 bini geçtiğini belirtti. Özellikle İstanbul'da sürdürülen kampanyaların etkisiyle vatandaşların nüfuslarını Ordu'ya aldırma konusunda duyarlı davrandıklarının altını çizen Başkan Yılmaz, "Bugün itibarıyla 25 binin üzerinde hemşehrimiz, nüfus kaydını Ordu'ya aldırarak kampanyamıza duyarlılık göstermiştir. Bu konuda İstanbul'da yapmış olduğumuz çalışmalar hemşehrilerimizden ciddi destek gördü. İlimizin nüfusuyla ilgili net rakamı 30 Aralık 2016 tarihinde öğreneceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Başkan Enver Yılmaz, son 1.5 aylık zaman zarfında özellikle İstanbul'da yaşayan Orduluları hafta sonları düzenlenen programlar vesilesiyle bir araya getirerek, onların nüfuslarını Ordu'ya aldırmalarının önemi hakkında bilgilendirmeler yapmıştı. Toplantılarda, Ordu'nun yaz aylarındaki nüfusunun 1.5 milyon kişiyi bulduğunu belirten Başkan Yılmaz, genel bütçeden 730 bin civarındaki nüfusa göre gelen payla 1.5 milyon kişinin yaşadığı kente hizmet vermeye çalıştıklarını sık sık dile getirerek bu nüfusun gerçeği yansıtmadığını ve Orduluların da bu konuya duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etmişti.

(MAK-SLH-Y)



29.12.2016 15:36:03 TSI

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