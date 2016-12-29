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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Sinüzit, yaşam kalitesini düşürüyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:32
Sinüzit, yaşam kalitesini düşürüyor
Sinüzit, yaşam kalitesini düşürüyor

(Fotoğraflı)

Tamer Yavuz
EDİRNE (İHA) - Kış aylarında soğuk havalarda sıkça rastlanan hastalıklardan biri olan sinüzit, kişilerin yaşam kalitesinin düşmesine neden olduğu belirtildi.
Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Uzmanı Op. Dr. Mustafa Özdemir, sinüzitin baş ağrısı, burun tıkanıklığı, sarı ve yeşil renkteki burun ve geniz akıntısı ile kendini belli ettiğini belirterek, bunun da yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihap ile dolmasıyla ortaya çıktığını kaydetti. Op. Dr. Özdemir, bu tür şikayetlerde hastanın antibiyotik, ağrı kesici ve burun açıcı ilaçlarla sağlığına kavuşmasını sağladıklarını söyledi.
KBB Uzmanı Op. Dr. Mustafa Özdemir, "Sinüzit kış aylarında özellikle kış aylarında gördüğümüz üst solunum yollarından biri, genellikle geçirilmiş viral üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir şekilde bakteriyel olarak değişim göstermesiyle kafa içinde normalde içi hava dolu boşluklar olan sinüslerin iltihapla dolmasıyla karakterize bir hastalıktır. Burun tıkanıklığı, baş ağrısı, geniz akıntısı ev burun akıntısı gibi çeşitli bulgular ortaya çıkarabilir. Bu şikayetlerden en sık ta baş ağrısı şikayetiyle doktora başvuru yapılmaktadır. Bunların geçirilmiş olan her türlü viral yolu enfeksiyonlarımız, yani nezle dediğimiz ödem ve akıntıyla tıkayan rahatsızlık öncesinde neden oluşturabilmektedir. Sinüzit ile ilgili sorun en büyük bir şekilde insanın günlük yaşam bozması performansında düşme gibi ciddi sorunlara neden olmaktadır. Nezleye zamanında müdahale edilip hastalıktan kurtulması gerekir. Hekimlere başvurularak antibiyotik, ağrı kesici ve burun açıcı gibi ilaçlar ile iltihabın boşaltılmasına ve hastanın sağlığına kavuşmasını sağlıyoruz. En önemlisi bununla birlikte burnun açık tutulması ve burun temizliğinin güzelce yapılması gerekir" dedi.
(TY-MEF-Y)

29.12.2016 15:32:37 TSI
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