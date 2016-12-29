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Çakır terminal inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi



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MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Temmuz ayında inşaatına başlanan İlçe ve Köy Terminali inşaatı yüzde 70 oranında tamamlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun ve ilgili Daire Başkanları ile birlikte yapımı devam eden yeni İlçe ve Köy Terminalinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

''Garajın çatısında enerji üretimi gerçekleştirilecek''

Büyükşehir Belediyesi olarak daha önceden Doğu ve Kuzey Garajlarını yaparak hizmete sunduklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Büyükşehir Belediyesi olarak önemli yatırımlarımızdan bir tanesi daha tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Eski ilçe ve köy terminalinin bulunduğu alanının satılmasının ardından yeni bir alana ihtiyaç hasıl oldu. Özellikle batı ve kuzey bölgelerimizden gelen araçların istifade edebileceği ve yaklaşık 400 toplu taşıma aracının kullanabileceği bir garajımızı da tamamlamak üzereyiz. Yeni ilçe ve köy terminali olarak planlanan alan 15 dönüm ve 5 bin metrekare kapalı alana sahip. Hazırlanan proje ile birlikte işyerlerinin çatılarında enerji üretimi gerçekleştirilecektir. Yapımı büyük oranda tamamlanan terminalimiz yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak" dedi.

''400 toplu taşıma aracının kullanabileceği bir mekan oluşturduk''

İlçelerin yanı sıra il dışına yolcu taşıyan D4 belgeli araçların da istifade edebileceği bir alanı oluşturduklarını belirten Çakır, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 400 toplu taşıma aracının kullanabileceği bir mekanı bitirmek üzereyiz. Mevsimin kış olmasına rağmen arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışarak en kısa zamanda buradaki çalışmaları tamamlayacaklar. Eski İlçe ve Köy terminalindeki yazıhane ve işyerlerini buradaki alana taşıyarak, o alanı en kısa zaman içerisinde boşaltmayı düşünüyoruz. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

48 bağımsız birim bulunuyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan terminal 15 dönümlük bir alanı kapsıyor. Toplam 48 bağımsız birimin bulunduğu terminal kapsamında, bu birimlerin 28'i yazıhane (Bilet Satış Yeri), 20 tanesi ise işyeri (14 dükkan, 3 mini market, 1 pastane, 1 lokanta, 1 çay ocağı) olarak kullanılacak.

İdari Bina ile birlikte her türlü sosyal tesisi bulunan terminalde ayrıca 5 bin metrekarelik alan ise yeşil alan ve park olarak düzenlenecek.

5 milyon liraya mal olacak

Yapımına 5 ay önce başlanan ve yüzde 72 seviyesinde tamamlanan yeni İlçe ve Köy Terminalinin kaba inşaatının bitirilerek giydirmelerin yapıldığı, şu anda ise dolgu çalışmaları ile ince işçiliğin yapıldığı belirtilirken, toplam maliyetin 5 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.

(ZIG-BRN-Y)



29.12.2016 15:38:24 TSI

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