30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çakır terminal inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:34
Çakır terminal inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi
Çakır terminal inşaatı çalışmalarını yerinde inceledi

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Temmuz ayında inşaatına başlanan İlçe ve Köy Terminali inşaatı yüzde 70 oranında tamamlandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır beraberinde Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun ve ilgili Daire Başkanları ile birlikte yapımı devam eden yeni İlçe ve Köy Terminalinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
''Garajın çatısında enerji üretimi gerçekleştirilecek''
Büyükşehir Belediyesi olarak daha önceden Doğu ve Kuzey Garajlarını yaparak hizmete sunduklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır, "Büyükşehir Belediyesi olarak önemli yatırımlarımızdan bir tanesi daha tamamlanma aşamasına getirilmiştir. Eski ilçe ve köy terminalinin bulunduğu alanının satılmasının ardından yeni bir alana ihtiyaç hasıl oldu. Özellikle batı ve kuzey bölgelerimizden gelen araçların istifade edebileceği ve yaklaşık 400 toplu taşıma aracının kullanabileceği bir garajımızı da tamamlamak üzereyiz. Yeni ilçe ve köy terminali olarak planlanan alan 15 dönüm ve 5 bin metrekare kapalı alana sahip. Hazırlanan proje ile birlikte işyerlerinin çatılarında enerji üretimi gerçekleştirilecektir. Yapımı büyük oranda tamamlanan terminalimiz yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak" dedi.
''400 toplu taşıma aracının kullanabileceği bir mekan oluşturduk''
İlçelerin yanı sıra il dışına yolcu taşıyan D4 belgeli araçların da istifade edebileceği bir alanı oluşturduklarını belirten Çakır, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 400 toplu taşıma aracının kullanabileceği bir mekanı bitirmek üzereyiz. Mevsimin kış olmasına rağmen arkadaşlarımız özverili bir şekilde çalışarak en kısa zamanda buradaki çalışmaları tamamlayacaklar. Eski İlçe ve Köy terminalindeki yazıhane ve işyerlerini buradaki alana taşıyarak, o alanı en kısa zaman içerisinde boşaltmayı düşünüyoruz. Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
48 bağımsız birim bulunuyor
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan terminal 15 dönümlük bir alanı kapsıyor. Toplam 48 bağımsız birimin bulunduğu terminal kapsamında, bu birimlerin 28'i yazıhane (Bilet Satış Yeri), 20 tanesi ise işyeri (14 dükkan, 3 mini market, 1 pastane, 1 lokanta, 1 çay ocağı) olarak kullanılacak.
İdari Bina ile birlikte her türlü sosyal tesisi bulunan terminalde ayrıca 5 bin metrekarelik alan ise yeşil alan ve park olarak düzenlenecek.
5 milyon liraya mal olacak
Yapımına 5 ay önce başlanan ve yüzde 72 seviyesinde tamamlanan yeni İlçe ve Köy Terminalinin kaba inşaatının bitirilerek giydirmelerin yapıldığı, şu anda ise dolgu çalışmaları ile ince işçiliğin yapıldığı belirtilirken, toplam maliyetin 5 milyon lira civarında olduğu kaydedildi.
(ZIG-BRN-Y)

29.12.2016 15:38:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MALATYA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
Milletvekili Şahin su kesintileri ile ilgili konuştu
YEREL

MİLLETVEKİLİ ŞAHİN SU KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ KONUŞTU
Liseler Arası Hentbolda dereceye giren okullara kupaları verildi
YEREL

LİSELER ARASI HENTBOLDA DERECEYE GİREN OKULLARA KUPALARI VERİLDİ
Malatya'daki cinayet davasında karar
YEREL

MALATYA'DAKİ CİNAYET DAVASINDA KARAR
&quot;Hedefimiz şampiyonluk&quot;
YEREL

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"
Malatya'daki FETÖ/PDY davası
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY DAVASI
Heredot Cevdet ''Tarihin Satır Araları''adlı söyleşiye katılacak
YEREL

HEREDOT CEVDET ''TARİHİN SATIR ARALARI''ADLI SÖYLEŞİYE KATILACAK
CHP İl Başkan Enver Kiraz emektarlara onur belgesi verdi
YEREL

CHP İL BAŞKAN ENVER KİRAZ EMEKTARLARA ONUR BELGESİ VERDİ
Çamlıca Okullarında bursluluk sınavı heyecanı
YEREL

ÇAMLICA OKULLARINDA BURSLULUK SINAVI HEYECANI
İl Müftüsünden yılbaşını kutlamayın mesajı
YEREL

İL MÜFTÜSÜNDEN YILBAŞINI KUTLAMAYIN MESAJI
BİK Müdürü Nihat Abacı'dan Sirmen'e ziyaret
YEREL

BİK MÜDÜRÜ NİHAT ABACI'DAN SİRMEN'E ZİYARET
Yeşilyurt Belediyespor'da dev tesis için düğmeye basıldı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR'DA DEV TESİS İÇİN DÜĞMEYE BASILDI
Malatya'da silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL

MALATYA'DA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Malatya Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
YEREL

MALATYA VALİLİĞİNDEN DOLANDIRICILIK UYARISI
MTSO'nun 2017 yılı bütçesi 5 milyon TL olarak kabul edildi
YEREL

MTSO'NUN 2017 YILI BÜTÇESİ 5 MİLYON TL OLARAK KABUL EDİLDİ
üyükşehir Belediye Başkanı Çakır'dan anıt açıklaması
YEREL

ÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÇAKIR'DAN ANIT AÇIKLAMASI
Madem'den Orman Müdürlüğünde eğitim
YEREL

MADEM'DEN ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNDE EĞİTİM
Malatya'da hazır su satışlarına talep arttı
YEREL

MALATYA'DA HAZIR SU SATIŞLARINA TALEP ARTTI
Birlik Haber-Sen sorunlarının çözülmesini istiyor
YEREL

BİRLİK HABER-SEN SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYOR
Malatya'da öğrenci yurdunda yangın
YEREL

MALATYA'DA ÖĞRENCİ YURDUNDA YANGIN