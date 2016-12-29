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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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DPÜ'den Halep'e 3 TIR yardım malzemesi

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:36
DPÜ'den Halep'e 3 TIR yardım malzemesi
DPÜ'den Halep'e 3 TIR yardım malzemesi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) öncülüğünde, Kütahya Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kütahya Belediyesi Kent Konseyi, Gençlik Merkezi, Muhtarlar Derneği paydaşlığında başlatılan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci toplulukları, Genç Sivil Toplum Kuruluşları ile siyasi partilerin gençlik kollarının desteklediği kampanya kapsamında toplanan 3 TIR yardım malzemesi Halep'e gönderilmek üzere yola çıktı.
DPÜ Evliya Çelebi Yerleşkesinde düzenlenen törene Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Müftü Vekili Veysel Kükrek, Öğrenci Konseyi Başkanı Hakan Baykaya, bazı daire müdürleri, STK Temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Öğrenci Konseyi Başkanı Hakan Baykaya, "Zulüm gören ve yurtlarından edilen siz kardeşlerimize bu zulmün sona ermesi ve adaletin hakim olduğu bir devlete kavuşmanız için yardımlarımızın yanı sıra dualarımızı da gönderiyoruz. Allah sizlerin yeniden yurtlarınıza kavuşmanızı nasip eylesin. Bölgede şehit düşen kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa, geride kalan ailelerine sabırlar diliyoruz. Kapılarımız size ensar ve muhacir kardeşliği içerisinde her daim açık olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bütün Kütahya'nın katısı var"

Kampanyanın tüm Kütahya'da yoğun ilgi gördüğünü dile getiren DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, "Adı konulmamış, Armagedon savaşı mağdurlarına yardım etmek üzere yardım topladık. 19 Aralık'ta başlayıp bugüne dek devam eden bütün Kütahya'nın katılım gösterdiği bu yardım kampanyasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu anda Türkiye'nin içinde ve dışında devletimizin bekası için mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi (TSK) Allah muzaffer eylesin" dedi.
Öğrencileri takdir eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bu milletin geçmişten çok önemli bir medeniyete sahip olmuş, o medeniyetin evlatlarının yapmış olduğu yardımı gördükçe duygulanmamak mümkün değil. Bir kavanoz bulguru var, onun yarısını koymuş, tarhanası var yarısını Halep'deki kardeşleri için ortaya koymuş. Biz dünyada nerede bir zulüm gören varsa din, dil, ırk ayrımı yapmadan onların yardımına koşacak bir medeniyetin evlatlarıyız. Bu yardımı toplamada emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum" şeklinde konuştu.

"Uyanışın bayraktarlığını Türkiye yapıyor"

Yaşatılan zulümlere karşı tüm dünya halklarında bir uyanış başladığına dikkat çeken AK Parti Kütahya Milletvekili Şükrü Nazlı, "Bu işin bayraktarlığını da Türkiye yapıyor" dedi. Nazlı, "Öğrenci kardeşlerimizin yardım kampanyası hepimizi duygulandırdı. İçimiz yanıyor. Gönül coğrafyamızdaki o birbirinden güzel şehirler bugün birer harabeye dönüyor, hepsi işgal altın. Dün Kosova'da, Bosna'da, Irak'ta, Afganistan'da bugün Halep'de, Suriye'nin değişik bölgelerinden yıkım ve tahribat var. Dünyaya hükmeden egemen güçler acımasızca saldırıyor. Bugün Allah'a hamdolsun tüm bunlarla beraber değişen bir şeyler de var. Bugün bütün dünyayı işgal eden, acımasızca yağmalayan sadece bunlarla yetinmeyip zihinleri de işgal eden bu zihniyet sona doğru yaklaşıyor. Çünkü dünya halklarında artık bir uyanış var ve bu işin bayraktarlığını da Türkiye yapıyor" ifadelerini kullandı.
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir,"Gayretleri ve faaliyetleri nicelikleriyle değil, nitelikleriyle değerlendiriyoruz. Bizler burada gönüllerimizi koyarak, Haleplileri bizlerle bir bilip, kardeş bilip insan olma ortak özelliğinin dışında inancımızla, kültürümüzle, tarihimizle bir yekvücut olarak düşünüp onları dert ettiğimizin bir göstergesi olarak bunları gönderiyoruz. Ne işimiz var Halep'te diyecek hiçbir durumumuz yok. Bir Çeçen atasözü, 'Karşı kıyıda savaşmayı göze alamayanlar, kendi kıyılarında savaşmak zorunda kalırlar' diyor. Bizler de oraları karşı kıyı da görmüyoruz. Bizler oraları kendi kıyımız olarak görüyoruz. Çanakkale şehitlerini düşünürsek, Halep ve Şam çok özel bir yer tutuyor" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan TIR'Lar, dualarla Halepliler'e ulaştırılmak üzere uğurlandı. (EFE)

29.12.2016 15:39:36 TSI
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