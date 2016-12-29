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Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığından Başkan Albayrak'a brifing



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, daire başkanlıkları ile değerlendirme toplantıları kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığından brifing aldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Başkan Albayrak'a, 2016 yılı genelindeki faaliyetler ve gelecek dönemde gerçekleştirilmesi planlanan projelerle ile ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Pınar Gülmez Ağırbaş tarafından bir sunum yapıldı.

Toplantıya, Başkan Albayrak ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Ünsal, Mehmet Zeki Gürcün, Prof. Dr. Tamer Dodurka, Başkan Danışmanları, Neşat Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. Elif Atayman ve Tekpark Genel Müdürü Şahabettin Küçükyazıcı katıldı.

(HD-MEF-Y)



29.12.2016 15:40:11 TSI

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