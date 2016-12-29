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Lösemili çocuklar için erken yılbaşı kutlaması



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisinde tedavi gören lösemili çocuklar için yeni yıl partisi düzenlendi. Hematoloji ve Genel Serviste yatan yaklaşık 150 çocuk sürpriz hediyelerin sahibi oldu.

İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "Bir hayal kur, bin uçurtma uçsun" projesi kapsamında OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisinde tedavi gören lösemili çocuklar için yeni yıl partisi düzenledi. Okul Müdür Yardımcısı Hakan Sarıözkan, öğretmenler Hülya Yaman, Kübra Eroğlu ve Esra Anıl ile birlikte öğrencilerin katıldığı etkinlikte minikler gönüllerince eğlendi. Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencileri de projeyi destekledi.

LÖSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan İnat, "Çocuklarımıza moral vermek, onlara keyifli dakikalar yaşatmak için bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Lösemi hastası çocuklarımız bugün burada aileleriyle mutlu bir gün geçirdi. Çocuklarımızın yanında olan ve bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Lösemili çocuklar ise öğrenci ağabey ve ablalarına güzel hediyeleri için teşekkür ettiler.

(SAM-SLH-Y)



29.12.2016 15:42:31 TSI

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