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AK Parti Milletvekili Enç Serik'te incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA)- AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Serik ilçesi'nde incelemelerde bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Serik yeni atanan Kaymakam Haluk Şimşek'e ziyaret etti ardından da inşaatı başlayan Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu. AK Parti Teşkilatı ziyaretini ardından İlçe Başkanı Hasan Kozan ile birlikte Kaymakam Haluk Şimşek'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Enç, "Ayda bir Serik çalışmalarımızın tekrarını yapıyoruz. Teşkilattan arkadaşlarla bir araya geldik. Anayasa ve Türkiye siyaseti ile genel bir değerlendirmede bulunduk. Yeni gelen kaymakamımızı ziyaret ettik. Umut ediyoruz Serik için iyi çalışmalar yapar" dedi. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Serik Gençlik Merkezine geçen Enç, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen ile Yüklenici Firma Yetkilisi Haydar Maraş'tan bilgi aldı.

(ST-SÇ-Y)



29.12.2016 15:45:19 TSI

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