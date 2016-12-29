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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Batman'da kömür denetimleri başladı

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:44
Batman'da kömür denetimleri başladı
Batman'da kömür denetimleri başladı

(Fotoğraflı)

Osman Arslan
BATMAN (İHA) - Batman'da kışın yaşanan hava kirliliğinin önüne geçmek için kömür kontrolleri yapılmaya başlandı.
Batman genelinde satışa sunulan katı yakıtların kalitesi Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından denetleniyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, kentteki konutlarda kullanılan kömürleri denetledi. Hava kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların daha kaliteli bir hava soluması için kömür depolarında düzenli olarak denetimlerin yapıldığını belirten Çevre Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan, "15 farklı depodan kömür numuneleri aldık. Toplamda 56 kömür satıcısını da denetlendik. Hava kirliliğini önlemek amacıyla kent genelinde 105 denetim gerçekleştirdik. Yapılan kömür denetimlerinden kömür kullanan bina yetkililerine eğitim veriyoruz. Vatandaşlarımızın daha kaliteli bir hava soluması için baca temizliklerini düzenli olarak yaptırmaları, kaliteli kömür kullanımına özen göstermeleri, sobalarını yakmaları, atık yağ, naylon ve havayı kirletici plastik unsurlardan kaçınmaları gerekmektedir. İl Müdürlüğümüzce hava kirliliği ile mücadele kapsamında gerekli denetimlerimiz devam edecektir" dedi.
(OA-MP-Y)

29.12.2016 15:47:37 TSI
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