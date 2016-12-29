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Sudan Ticaret Bakanı Mohammed Ali KTB'yi ziyaret etti



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KONYA (İHA) - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Sudan Ticaret Bakanı Elsadig Mohammed Ali ve beraberindeki heyet Konya Ticaret Borsası'nı (KTB) ziyaret ederek Başkan Hüseyin Çevik'ten Konya tarımı, tarımsal ticareti ve Konya Ticaret Borsa'sının işleyişi hakkında bilgi aldı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin Türkiye'nin Afrika stratejisi doğrultusunda önemli mesafe aldığını ve karşılıklı büyükelçiliklerin açıldığını ifade eden KTB Başkanı Hüseyin Çevik, "Yine de Türkiye-Sudan arasındaki ticaret, bu alandaki potansiyeli yansıtmaktan uzak. Türkiye ile Sudan arasında yaklaşık 500 milyon dolarlık ticaret hacmi bulunuyor. İki ülke arasında tarım arazisi kiralama anlaşması ilişkileri daha da geliştirecek, stratejik ortaklık her iki ülkeye de yarar sağlayacaktır. Türkiye'nin bilimsel ve teknik alt yapısının Sudan'ın doğal kaynak potansiyeli ile birleştirilerek her iki ülke ve bölgenin sürdürülebilir gıda hedeflerine katkı sağlayacaktır. Konya ile Sudan'ın ticaret hacmi 15 milyon dolar olup, bu yeterli değildir. Çünkü, Sudan'ın aradığı her şey Konya'da var. Bu hacmin artması gerekir" diye konuştu.

Çevik, Sudanlı dostlarıyla stratejik işbirliğini başlatmak ve sürdürmek için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Konya Ticaret Borsası'nın işlem hacmiyle, lisanslı depoculuk yatırımlarıyla, tohumculuk AR-GE faaliyetleriyle, Borsa Konya Elektronik Platformuyla Bölgesi'nin en güçlü borsalarından biri olduğunu söyleyen Çevik, "Toplamda 100 bin tonluk lisanslı depoculuk yatırımı ile tahıl depolama ve ticarette önemli adımlar attık. Deneyimlerimizi ticari ortaklarımız ve dostlarımızla paylaşmak istiyoruz. Bereketli topraklara sahip Sudan'da uygun koşullarda tarım arazisi kiralanmasıyla birlikte eminim ki Konya'dan yatırımcı gidecektir. Bu amaçla Konya STK'larıyla birlikte bir ticaret heyeti oluşturulabilir. Tarım ve tarım sanayi konusunda Türk firmaları çok şey yapabilir" dedi.



"Sudan'ı keşfedin"

Afrika'nın en geniş üçüncü ülkesi olan Sudan'ın 33 milyon nüfusu ile büyük bir potansiyeli olduğunu ifade eden Sudan Ticaret Bakanı Elsadig Mohammed Ali, "Türkiye'nin şöhreti ve adı Sudan'da çok büyük. Sudan halkı Türk mallarını çok seviyor. Bu da iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için büyük fırsat. Yani Türkiye'nin Sudan'da çok güçlü bir konumu var. Bunu değerlendirmemiz lazım. Sudan'dan pek çok ülkeye açılabilirsiniz. Onun için sizleri Sudan'ı ziyaret etmeye, yatırım fırsatlarını yerinde görmeye davet ediyorum" diyen Bakan, özellikle tarım ve tarımsal ticaret konusunda Konya'nın ve Konya Ticaret Borsası'nın bilgi, tecrübe ve ticari işbirliğinden faydalanmak istediklerini belirtti.

Başkan Çevik'in ticaret heyetleri oluşturulması önerisini değerlendireceklerini ifade eden konuk bakan, bu amaçla yapılacak çalışmalarda Konya Ticaret Borsası'nın desteğini almanın kendileri açısından değerli olduğunu aktardı. Sudanlı Bakan, sıcak karşılama için Başkan Çevik'e teşekkür ederek, en kısa sürede tekrar görüşme dileğini iletti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk- Sudan İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Korkmaz, KTB Meclis Başkan Vekili Bayram Akan, KTB Yönetim Kurulu Üyesi Kıyasettin Taşkın'ın da hazır bulunduğu toplantı, günün anısına konuk Sudanlı Bakana çini tablo hediye edilmesiyle son buldu.

(ÖS-AH-Y)



29.12.2016 15:48:44 TSI

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