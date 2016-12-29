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Artık kendi su depoları var



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Kula'nın Börtlüce Mahallesinde kompozit su deposu inşa ederek, yıllardır su ihtiyacını civar mahallelerin depolarından karşılayan mahalleyi yeni depoya kavuşturuyor.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerin su ihtiyaçlarını gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Kula'nın Börtlüce Mahallesinde 100 tonluk kompozit su deposu inşa ediyor. Bu sayede su ihtiyacını Topuzdamları Mahallesinde bulunan depodan karşılayan mahalle kendi deposundan su kullanmaya başlayacak. Deponun iç aksamında gerdirme çubuklarının montaj işlerinin ardından su kaynağından 700 metrelik hat çekilerek çalışma noktalanmış olacak.

Mahalle sakinlerinden Ali Kahraman, çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini sundu. Kahraman, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e olmaz üzere Kula Belediye Başkanı'mız Hüseyin Tosun'a ve Adem Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kanalizasyonumuz daha geçen hafta bitti. Depomuzun da kısa bir sürede ele alınmasına nazaran o da bitiyor. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.

Börtlüce Mahalle Muhtarı Vahit Yılmaz, mahallelerinde hizmetlerin sürdüğünü söyleyerek, şu açıklamalarda bulundu: "Allah razı olsun köyümüzde geçen hafta kanalizasyon çalışması bitti. Şimdi de depomuz bitiyor Allah'ın izniyle. Buradan Sayın Cengiz Başkanıma, Hüseyin Başkanıma ve Adem Müdürüme çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Biz her zaman arkalarındayız."

(SC-Y)



29.12.2016 15:49:54 TSI

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