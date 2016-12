YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş: "Daha güzel bir kenti, hep birlikte inşa edeceğiz"

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda düzenlenen, "Adana Valiliği Muhtarlar Toplantısı"nda, Adana'nın merkez ilçelerinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Şaban Acar, Seyhan İlçe Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Çukurova İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, Sarıçam İlçe Kaymakamı Ali Murat Kayhan, İl Emniyet Müdürü Osman Ak, İl Jandarma Alay Komutanı J. Alb. Fatih Yılmaz, ASKİ Genel Müdürü Rahmi Pekar, Daire Müdürleri, Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçesindeki mahalle muhtarları katıldı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Mahmut Demirtaş, periyodik olarak gerçekleştirilecek olan bu toplantıların, muhtarların talep ve beklentilerinin yerine getirilmesinin yanı sıra kentin sorunlarının çözümüne de önemli katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti. Vali Demirtaş, muhtarlara yönelik konuşmasında "Yaşadığınız mahallelerde karşılaştığınız sorunların tespiti ve çözüm önerileri ile çözüme dair gerekli takibi yapmak siz değerli muhtarlarımızın asli görevlerindendir. Mahallelerinizdeki eğitim, sağlık, ulaşım, altyapı gibi sorunları tespit ederek ilgili belediyelere, kaymakamlıklara, vali yardımcılarımıza veya bizzat bana iletmeniz, sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Bugünün ve geleceğin Adana'sını hep beraber inşa edeceğiz. Azim ve kararlılıkla Adana'mızı ülkemizin parlayan yıldızı haline getirmek ve bizlere inanan insanları mahcup etmemek için gece gündüz demeden çalışacağız. Adana Valiliği olarak, sorunlarınızın çözümü ve mahallelerinize daha iyi hizmetler sunabilmeniz adına her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu toplantıya katılımlarınızdan dolayı siz değerli muhtarlarımıza ve saygıdeğer konuklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Muhtarlar, sorunları ile talep ve beklentilerini anlattı Vali Demirtaş "bizzat takip" sözü verdi

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Adana Valiliği Muhtarlar Toplantısı"nda söz alan muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunlar ile talep ve beklentilerini tek tek ayrıntılı bir şekilde anlattı. Muhtarları dikkatle dinleyen ve sık sık not alan Vali Demirtaş, dile getirilen talep ve önerilerin titizlikle takip edileceğinden emin olunmasını istedi. Toplantıya katılan kamu kurum ve kuruluşları ile daire başkanlarına da, gerekli notları almaları talimatı veren Vali Mahmut Demirtaş, "Bu toplantıları düzenli bir şekilde gerçekleştireceğiz. Dile getirilen sorunların çözümlenme aşamasını bizzat takip edeceğim. Yapacağımız her toplantıda, eksikliklerin giderilmesi noktasında ne kadar yol aldığımızı masaya yatıracağız. Daha huzurlu ve yaşanılabilir kent oluşturulması yolunda, yerel yönetimlerimiz ve muhtarlarımızla birlikte elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

29.12.2016 15:50:24 TSI

