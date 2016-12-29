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ESOB'dan meslek liseli gençleri sevindirecek protokol



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Mesleki ve Teknik Eğitim, Okul Öncesi Yönetim Kurulu" oluşturulmasına ilişkin protokol imzaladı.

ESOB Genel Sekreteri Oğuzhan Caymaz ile Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Akçil'in imzalarını attıkları protokolle gençlerin mesleğe hazırlanmalarında önemli bir adım atıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığının koordinatörlüğünde hazırlanan ve Yüksek Planlama Kurulunun kararı ile kabul edilen protokol sayesinde gençlerin daha nitelikli bir mesleki ve teknik eğitimi gerçekleştirmek amacıyla mesleki eğitim ortamının hazırlanabilmesi açısından önemli bir fırsat olacağı kaydedildi.

(GC-



29.12.2016 15:50:28 TSI

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