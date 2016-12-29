Silopi Devlet Hastanesi futbol turnuvası sona erdi
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Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi İlçe Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen geleneksel futbol turnuvası sona erdi.
Silopi Devlet Hastanesince bu yıl 3'üncüsü düzenlenen geleneksel futbol turnuvası 6 Aralık'ta 14 takımın katılımı ile start almıştı. 3 grup halinde gerçekleştirilen turnuvanın final maçı idare ile laboratuvar birimleri arasında oynandı. İdare birimi, rakibini 7-2'lik skor ile mağlup ederek, şampiyon oldu. Birinci gelen takımın kupasını Hastane Başhekimi Harun Demirci verdi. Başhekim Harun Demirci, "Bütün takımları tebrik ediyorum. Amaç o zor dönemden sonra birlik ve beraberliği sağlamaktı. Herkes o yönüyle devam ediyor. İnşallah bundan sonrada o birlik, beraberliğimiz ve arkadaşlığımız hep devam eder" dedi.
(AYZ-MP-Y)
29.12.2016 15:50:36 TSI
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