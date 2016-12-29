Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, camları kırdı
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Haber : Turan Bulut
Kamera : Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de etkili olan ve hızı yer yer 70 kilometreyi bulan rüzgar, kentin birçok yerinde binaların çatılarını uçurdu.
Kayseri'de dün geceden beri etkili olan şiddetli rüzgarın hızı 70 kilometreye kadar ulaştı. Şehir merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet, Melikgazi ilçesine bağlı Danişmentgazi Mahallesi ile Talas ilçesinde bir çok binanın çatıları uçtu. Çatıların uçması ile park halinde bulunan onlarca araçta maddi hasar meydana geldi. Talas Kayabağlar Caddesi üzerinde bulunan bir binanın da çatıları şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan uçan parçalar karşı binaya isabet edince evlerin camları kırıldı.
Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kayseri'de önümüzdeki Cuma ve Cumartesi günü kar yağışı, Pazar günü çok bulutlu, Pazartesi günü ise kar yağışı beklendiği öğrenildi.
(TB-AÖ-Y)
29.12.2016 15:50:52 TSI
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