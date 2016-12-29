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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Yomra oteller bölgesi oluyor

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:49
Yomra oteller bölgesi oluyor
Yomra oteller bölgesi oluyor

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon'un Yomra ilçesinde yapılacak olan bir otelin yatırım şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mohammed Rahif Hakmi, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nu makamında ziyaret etti.
Trabzon'un Yomra ilçesinde Dünya Ticaret Merkezi'nin alanına yapılacak olan otelin yatırım şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mohammed Rahif Hakmi, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nu makamında ziyaret ederek, ilçede gerçekleştirecekleri yatırımlar hakkında bilgi verdi. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu'nun da katıldığı ziyarette konuşan Hakmi, Yomra'ya güzel bir yatırım yapmak için burada bulunduklarını belirtti.
Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu ise, Yomra Belediyesi olarak ilçede gerçekleştirilen yatırımları önemsediklerini dile getirerek, "Yapılacak yatırım bugün içinde karlı bir yatırımdır. Trabzon'umuzda 4 aylık dönemde otellerin doluluk oranı yüzde yüzdür. Bizim yerel yönetimler olarak çalışmalarımız var. Yurt içi ve yurt dışından gelen turistimizin buradaki konaklama süresini 4 aydan 7-8 aya nasıl çıkarabiliriz diye. Çok güzel kırsal alanlarımız var. İlçemize yapacakları her türlü yatırımı kendi öz yatırımız olarak değerlendiriyoruz. Biz yatırımcımıza köstek değil yardımcı olacağız" ifadelerini kullandı.
(OK-ÖS-Y)

29.12.2016 15:51:12 TSI
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