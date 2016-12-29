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AKDEM'den yıl sonu etkinliği

- Göçmen çocuklar yıl sonu etkinliğinde seslerini duyurdu



(Fotoğraflı)



Ahmet Faruk Sarıkoç

İSTANBUL (İHA) - Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM) tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde sahne alan göçmen çocukların okuduğu şiir ve şarkılar izleyicilerden tam not aldı.

Zeytinburnu Belediyesi bünyesinde oluşturulan AKDEM Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yıl sonu etkinliği düzenlendi. Programa Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, AKDEM eğitmenleri ve birçok vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, arı ve fil kostümü giyen miniklerin tiyatro gösterisi ile devam etti. Ardından Uyum Okulu projesi kapsamında 'Müziğin Dili Yok' sloganıyla farklı ülkelerden Türkiye'ye gelen 21 göçmen çocuk sahne aldı. Çocukların seslendirdiği şiir ve şarkılar izleyicilerin büyük beğenisini topladı. İki göçmen çocuğun okuduğu 'Memleket İsterim' isimli şarkı ise göçmenlerin yaşadığı zorlukları anlattı.

(AFS-HB-CC-Y)



29.12.2016 15:54:11 TSI

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