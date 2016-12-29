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Gölpazarı'nda okullara 1 gün daha tatil



ARSLAN ALTINDİŞ

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın da tatil edildi.

Gölpazarı'nda Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle ilçe ve bağlı köylerde önlem amaçlı olarak eğitime 30 Aralık Cuma günü 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Bugün de okulların tatil edildiği Gölpazarı'na bağlı 40 köy yolunun halen kapalı olduğu öğrenildi.

(AA-CKT-Y)



29.12.2016 15:54:10 TSI

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