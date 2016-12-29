Belediyede deprem tatbikatı
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi'nde deprem tatbikatı yapıldı.
Belediye bünyesinde oluşturulan acil durum ekipleri, kurum içi eğitim çalışmaları doğrultusunda Sivil Savunma Uzmanı Aslan Yavuz tarafından bilgilendirildi. Yavuz, yangın, deprem, sel, sabotaj ve terör gibi istenmeyen ve beklenmeyen durumlarda yapılması gereken en uygun hareket planları, kurulların oluşturulması ve görev tarifleri hakkında bilgiler verdi.
Belediye binalarında insan sağlığını, çalışma şartlarını ve maddi varlıkları olumsuz etkileyebilecek boyuttaki tehlikelerde nasıl hareket edileceğini anlatan Yavuz, alınacak tedbirleri ve müdahale ekiplerinin çalışmalarını paylaştı. Eğitimin ardından bütün personelin katıldığı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
(MŞ)
29.12.2016 15:59:14 TSI
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