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Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nde kış temizliği



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Haber : Mahmut Kılınç

Kamera : Mahmut Kılınç

KAYSERİ (İHA) - Sultan Sazlığı Sindelhöyük Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezinde kış temizliği yapıldı.

Havların soğuk olması nedeniyle Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezi'nin önündeki gölet buz tuttu. Bunu fırsat bilen Orman Su İşleri Kayseri Şube ekipleri göletin içindeki kamışları keserek göleti temizledi. Öte yandan göletin son halini fırsat bilen vatandaşlar da anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmek için bölgeye geliyor. Sultan Sazlığı Ziyaretçi Bilgilendirme Merkezine fotoğraf çekinmek için gelen gelin ve damat adayı buzun üzerinde fotoğraf çekildi.

Damat adayı Muhammed Satır, "Sultan Sazlığına fotoğraf çekinmek için geldik, göletin buz tuttuğunu görünce buzun üzerinde hatıra fotoğrafı çekinelim istedik" dedi.

(TB-Y



29.12.2016 16:01:32 TSI

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