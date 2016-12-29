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Bu da 'kardan' gelin



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da bayan bir esnaf, 'kardan gelin' yaptı. Ali Paşa Mahallesi Balıklı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Yasemin Karaca isimli esnaf, çalışanları ile birlikte 1 metre 80 santimetre yüksekliğinde dev bir 'kardan gelin' yaparak, üzerine Kütahya'nın yöresel kadın (gelin) kıyafetlerinden olan 'tefebaşı'nı giydirdi.

Dikkat çekmek için 'kardan gelin' yaptıklarını belirten Yasemin Karaca, "Kardan gelini yapmamız yaklaşık 30 dakika sürdü. Benim mesleğin kadın kıyafeti imalatçılığı. Bilindiği gibi, Kütahya'nın yöresel kadın kıyafetleri başta tefebaşı olmak üzere Türkiye genelinde çok ünlü. Yaptığımız kardan geline yöresel elbise giydirince herkesin ilgisini çekti.Bir çok kişi, merakla kardan gelini inceledikten sonra hatıra fotoğrafı çektiriyor" ifadelerini kullandı. (EFE)



29.12.2016 16:00:36 TSI

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