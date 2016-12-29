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Alanya'da istinat duvarı çöktü

- 3 araç duvarın altında kaldı



(Fotoğraflı)



Rıza Yanık

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.

Olay, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Arıkanlılar Caddesi üzerinde bulunan Kale Şehir 2 sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin yol sınırında teraslama için inşa edilen 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı bu sabah ilçede etkili olan yağıştan dolayı yıkıldı. Sitede oturan Erdoğan Aladağ'a ait 34 VB 2548 ile 06 FH 5327 plakalı 2 otomobil ve bir başka site sakinine ait motosiklet duvarın altında kaldı.

Motosiklet ve arabalar kullanılmaz hale gelirken belediye ekipleri yıkılan duvarın etrafını şeritlerle kapattı.

(SÇ-MK-Y)



29.12.2016 16:04:13 TSI

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