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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Alanya'da istinat duvarı çöktü

29 Aralık 2016 Perşembe, 16:00
Alanya'da istinat duvarı çöktü
Alanya'da istinat duvarı çöktü
- 3 araç duvarın altında kaldı

(Fotoğraflı)

Rıza Yanık
ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine yıkıldı.
Olay, Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Arıkanlılar Caddesi üzerinde bulunan Kale Şehir 2 sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitenin yol sınırında teraslama için inşa edilen 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarı bu sabah ilçede etkili olan yağıştan dolayı yıkıldı. Sitede oturan Erdoğan Aladağ'a ait 34 VB 2548 ile 06 FH 5327 plakalı 2 otomobil ve bir başka site sakinine ait motosiklet duvarın altında kaldı.
Motosiklet ve arabalar kullanılmaz hale gelirken belediye ekipleri yıkılan duvarın etrafını şeritlerle kapattı.
(SÇ-MK-Y)

29.12.2016 16:04:13 TSI
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