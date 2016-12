YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kavak'ta halk günü

Kavak'ta halk günü



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun geleneksel hale getirdiği halk günü buluşmaları aralıksız devam ediyor.

Başkan Sarıcaoğlu, her hafta perşembe günü düzenlenen halk günü buluşmalarında bir kez daha hemşehrileriyle bir araya gelerek, sorunlarına çözüm aradı. Randevusuz bir şekilde vatandaşlar ile birebir ilgilenen Başkan Sarıcaoğlu halkın istek, sorun, görüş ve önerilerini dinledi. Halk günü buluşmalarının her hafta aralıksız olarak düzenlediklerini belirten Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Halk günü buluşmalarımız sayesinde hemşehrilerimiz ile daha iç içe, gönül gönüleyiz. Vatandaşlarımızın derdine daha iyi nasıl çare olabiliriz. İlçemize hep bir fazlasını nasıl yapabiliriz bunun derdindeyiz. Bu başarılara ulaşmanın yöntemi de hemşehrilerimiz ile istişare halinde olmamız. Halk günlerimiz sayesinde vatandaşlarımız sorunlarını doğrudan bizlere iletme fırsatı buluyor. Halk günü programımız her hafta olduğu gibi aralıksız devam edecektir" dedi.



"Hemşehrilerimizle her zaman iç içeyiz "

Sarıcaoğlu şöyle devam etti: "Bizler Anadolu insanıyız samimiyeti, sıcaklığı, misafirperverliği ve dürüstlüğü severiz. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde o yüzlerindeki samimiyet ve içtenlik hiçbir şeyle değişilmez. Onlarla sohbet edip sorunlarına çare aramak, ilçemize hep en iyisini yapmak, o sıcaklığı hissetmek Belediye Başkanı olmanın en güzel yanlarından biri."

Öte yandan halk gününe katılan vatandaşlar ise Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun bu uygulamasından dolayı oldukça memnun olduklarını ifade ederek hem çalışmalarından dolayı hem de halk günü düzenleyerek birebir görüşme fırsatı verdiği için teşekkür ettiler.

(SAM-SLH-Y)



29.12.2016 16:04:35 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER