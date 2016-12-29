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Aile hekimlerinde diyetisyen dönemi



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa Aile Hekimleri Derneği Sarıgöl Temsilcisi 2. Nolu Aile Sağlık Doktoru Musa Akın, yaptığı açıklamada aile hekimliğinde diyetisyen döneminin başlatıldığını açıkladı.

Aile hekimlerinde diyetisyen doktorlar da hizmet verecek. Manisa Aile Hekimleri Derneği Sarıgöl Temsilcisi 2. Nolu Aile Sağlık Doktoru Musa Akın, yaptığı açıklamada aile hekimliğinde diyetisyen döneminin başlatıldığını açıkladı. Dr. Akın yaptığı açıklamada, "Her ayın son çarşamba günü ilçemiz Toplum Sağlığı Merkezi'de diyetisyen hekimi bir günlüğüne gelecek ve tam gün mesai yapacak. Diyetisyene gidecek olan hastalarımız önce aile hekimlerinden kan tahlillerini yaptıracak, sonra tahliller ile birlikte aile hekimlerinden alacakları randevu sırası ile diyetisyene gidebilecekler. Bu uygulama hastalarımız arasında sevinçle karşılandı. Şimdiden ilgi yoğun olmaya başladı" dedi.

Öte yandan Dr. Akın, Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne çarşamba günleri çocuk doktoru, cuma günleri de üroloji doktorunun hastalara bakacağını sözlerine ekledi.

(VS-AY-Y)



29.12.2016 16:06:29 TSI

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