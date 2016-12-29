Balıkesir merkezde ilk kar
(Fotoğraflı)
Otağ Fırıncıoğulları
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir merkezinde yılın ilk karı yağdı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yağışının akşam saatlerinde etkisini arttırması bekleniyor.
Balıkesir'in ilçelerinde dünden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı Balıkesir merkezinde de öğlen saatlerinde yağmaya başladı. Akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen aşırı kar yağışının şiddetini arttırması bekleniyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların açık kalmasını sağlamak amacıyla Karayolları ve Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler hazır olarak bekliyor. Yoğun kar yağışının Pazar günü etkisini azaltması bekleniyor.
(OF-
29.12.2016 16:11:54 TSI
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