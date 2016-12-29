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Niğde Belediyesinin su topu turnuvası sona erdi



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi tarafından kentte ilk kez düzenlenen Su Topu Turnuvası, Belediye Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen kupa töreni ile sona erdi. Dereceye giren takımlara kupalarını veren Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, yüzme havuzuna bir fitnes salonu yapılacağını müjdeledi. Akdoğan, ilgi gören su topu turnuvasının da 6 ayda bir yapılacağını belirtti.

Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda, 5 takımın katılımıyla 14 Aralık'ta başlayan ödüllü su topu Turnuvası sona erdi. Niğde'de ilk kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu Şimşekler Spor Takımı oldu. Olimpik Yüzme Takımının ikinci sırada tamamladığı turnuvada Niğde Starts Takımı da üçüncülük elde etti. Ömer Halisdemir Takımı ve Niğde Belediye su topu Takımı ise dereceye giremedi.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan turnuvanın sona ermesi nedeniyle kupa töreni düzenlendi. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupalarını verdi. Kupa töreninde bir açıklama yapan Başkan Akdoğan, bir sürpriz yaparak sadece dereceye giren takımlara değil, turnuvaya katılan tüm takımların sporcularını 3 gün sürecek kaplıca tatili ile ödüllendireceklerini söyledi.

Niğde Belediyesinin gençleri spora yönlendirme, su sporlarını sevdirmek ve boş zamanlarını iyi değerlendirmelerine olanak sağlamak üzere yaptırdıkları yüzme havuzunun daha etkin kullanılabilmesi için su topu turnuvası da düzenlediklerini kaydeden Başkan Akdoğan, "Anadolu insanı genel olarak yüzme soruna uzak ama biz Niğde'de bu havuzu açarak, insanlarımıza yüzme eğitimi veriyoruz. Böylece gençler eskiden olduğu gibi askere gittiklerinde değil, burada yüzme sporunu öğrenebiliyorlar" dedi.

Turnuvanın 6 ayda bir yapılacağını da bildiren Başkan Akdoğan, yüzme havuzunda bir tadilat yaparak buraya bir fitnes salonu yaptıracaklarını açıkladı. Başkan Akdoğan, spora ve sporculara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceklerini yineledi.

Bu arada Yüzme İl Temsilcisi Turan Sayın , turnuvayı düzenlediklerinden dolayı Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan teşekkür etti.

(MB-YE-AÖ-Y)



29.12.2016 15:26:38 TSI

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