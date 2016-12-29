30 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde Belediyesinin su topu turnuvası sona erdi

29 Aralık 2016 Perşembe, 15:26
Niğde Belediyesinin su topu turnuvası sona erdi
Niğde Belediyesinin su topu turnuvası sona erdi

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyesi tarafından kentte ilk kez düzenlenen Su Topu Turnuvası, Belediye Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen kupa töreni ile sona erdi. Dereceye giren takımlara kupalarını veren Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, yüzme havuzuna bir fitnes salonu yapılacağını müjdeledi. Akdoğan, ilgi gören su topu turnuvasının da 6 ayda bir yapılacağını belirtti.
Niğde Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda, 5 takımın katılımıyla 14 Aralık'ta başlayan ödüllü su topu Turnuvası sona erdi. Niğde'de ilk kez düzenlenen turnuvanın şampiyonu Şimşekler Spor Takımı oldu. Olimpik Yüzme Takımının ikinci sırada tamamladığı turnuvada Niğde Starts Takımı da üçüncülük elde etti. Ömer Halisdemir Takımı ve Niğde Belediye su topu Takımı ise dereceye giremedi.
Tek devreli lig usulüne göre oynanan turnuvanın sona ermesi nedeniyle kupa töreni düzenlendi. Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, dereceye giren takımlara düzenlenen törenle kupalarını verdi. Kupa töreninde bir açıklama yapan Başkan Akdoğan, bir sürpriz yaparak sadece dereceye giren takımlara değil, turnuvaya katılan tüm takımların sporcularını 3 gün sürecek kaplıca tatili ile ödüllendireceklerini söyledi.
Niğde Belediyesinin gençleri spora yönlendirme, su sporlarını sevdirmek ve boş zamanlarını iyi değerlendirmelerine olanak sağlamak üzere yaptırdıkları yüzme havuzunun daha etkin kullanılabilmesi için su topu turnuvası da düzenlediklerini kaydeden Başkan Akdoğan, "Anadolu insanı genel olarak yüzme soruna uzak ama biz Niğde'de bu havuzu açarak, insanlarımıza yüzme eğitimi veriyoruz. Böylece gençler eskiden olduğu gibi askere gittiklerinde değil, burada yüzme sporunu öğrenebiliyorlar" dedi.
Turnuvanın 6 ayda bir yapılacağını da bildiren Başkan Akdoğan, yüzme havuzunda bir tadilat yaparak buraya bir fitnes salonu yaptıracaklarını açıkladı. Başkan Akdoğan, spora ve sporculara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vereceklerini yineledi.
Bu arada Yüzme İl Temsilcisi Turan Sayın , turnuvayı düzenlediklerinden dolayı Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan teşekkür etti.
(MB-YE-AÖ-Y)

29.12.2016 15:26:38 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

NİĞDE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Eski askeri gazino mahkemeye dönüştürüldü
YEREL

ESKİ ASKERİ GAZİNO MAHKEMEYE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
Niğde'de 3'ü çocuk 6 kişi sobadan zehirlendi
YEREL

NİĞDE'DE 3'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ SOBADAN ZEHİRLENDİ
Gönül kapısı, faaliyetlerini hayırseverlere anlattı
YEREL

GÖNÜL KAPISI, FAALİYETLERİNİ HAYIRSEVERLERE ANLATTI
Niğde'de çipli kimlik kartı başvuruları başladı
YEREL

NİĞDE'DE ÇİPLİ KİMLİK KARTI BAŞVURULARI BAŞLADI
Niğde'de FETÖ davaları başlıyor
YEREL

NİĞDE'DE FETÖ DAVALARI BAŞLIYOR
Niğde'de fırtına okulun çatısını uçurdu
YEREL

NİĞDE'DE FIRTINA OKULUN ÇATISINI UÇURDU
Niğde'de fırtına
YEREL

NİĞDE'DE FIRTINA
Niğde'nin üç ilçesinde eğitime ara verildi
YEREL

NİĞDE'NİN ÜÇ İLÇESİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Niğde'de İl uyuşturucu koordinasyon kurulu toplandı
YEREL

NİĞDE'DE İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI